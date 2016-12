Gilardino torna a casa: sì alla Fiorentina

13:10 - Alberto Gilardino è un giocatore della Fiorentina. L'attaccante del Guangzhou ha infatti accettato l'offerta del club viola dopo che per lui si era mosso in prima persona il presidente Andrea Della Valle. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato fissato a 1.5 milioni. Niente da fare per il Cagliari, che nelle scorse ore aveva provato in tutti i modi a riportare Gila in Italia. Mancano solo le firme: Gila è a Firenze in attesa dei documenti.

La lunga riflessione, poi la fumata viola. Alberto Gilardino ha detto "no, grazie" a Parma, Sassuolo e Cagliari scegliendo di tornare a Firenze in una piazza che tra il 2008 e il 2011 lo vide fare benissimo. Una scelta di cuore col Gila che andrà ad affiancare Gomez e Babacar nel parco attaccanti. Anche con il Guangzhou è tutto fatto. Restano da aspettare i normali tempi tecnici di trascrizione del contratto in cinese e italiano per poter mettere tutto nero su bianco e restituire Gilardino alla Fiorentina.