Giallo-Icardi. Lui vuole solo l'Inter. Ma Wanda Nara blocca tutto

Parole che faranno sicuramente piacere ai tifosi nerazzurri, in una stagione avara di soddisfazioni. Stagione in cui l'argentino ha comunque timbrato il cartellino 19 volte (tenterà il sorpasso a Tevez nelle ultime due giornate, approfittando delle "distrazioni" bianconere), consacrandosi definitivamente come uno dei migliori attaccanti del campionato. Vuole talmente l'Inter da aver fatto fuori il suo agente , reo di aver fatto saltare l'accordo due volte per motivi di percentuali personali. Ora, quel "dobbiamo migliorare" al plurale, dimostra la sua centralità in una squadra in cui dall'anno prossimo sarà uno dei più pagati : circa 4 milioni a stagione fino al 2019. Icardi c'è. Staremo a vedere se ci sarà anche l'Inter.

IL "NO" DI WANDA NARAQuesto è quanto è emerso in tarda mattinata. Perché poi verso l'ora di cena ecco affacciarsi al proscenio Wanda Nara che alla domanda se tutto è fatto con l'Inter ha risposto: "Niente è scontato. E lunedì sarò a Madrid". Tanto per far capire che il Real (si sapeva) è sulle tracce di Icardi e non solo il Real in campo europeo. E che la firma di Icardi, data per certa da almeno tre mesi con continui rinvii, diventa un tormento. Senza fine.