23 giugno 2015 Gerson, che talento: è lui il centrocampista del futuro Gioca nel Fluminense e ha da poco compiuto 18 anni. Mancino, ha caratteristiche che ricordano il primo Pogba

Alto, talento cristallino, mancino, capace di giocare in tutti i ruoli del centrocampo ma anche come esterno d'attacco. E con un carattere non proprio malleabile. È l'identikit di Gerson Santos da Silva, per tutti Gerson, il centrocampista brasiliano classe '97 del Fluminense che il Barcellona vorrebbe proporre alla Juventus nella trattativa per Pogba. "Intelligente e dotato di tecnica raffinata" la sua descrizione sul sito del Flu.

Ha da poco compiuto 18 anni ma è uno dei prospetti più puri del calcio brasiliano. Dalla sua ha un fisico importante e soprattutto una duttilità che gli ha permesso, nella sua finora breve carriera, di occupare già diverse posizioni in campo. Nasce come mezzala offensiva o come esterno d'attacco, ma ha giocato anche come seconda punta e - ultimamente - come centrocampista centrale. Abbina potenza a un'ottima tecnica ed è per questo che in lui si possono vedere, sebbene ancora tutte da formare, le caratteristiche di un piccolo Pogba.

Al campionato sudamericano Sub-20 dello scorso inverno si è messo in luce in particolare nella partita vinta dal Brasile per 2-1 contro il Cile, quando ha sfornato due assist magici, sempre partendo largo a destra e dipingendo traiettorie con il suo mancino. Ma in quel torneo è stato anche utilizzato come centrale nel 4-2-3-1. Ha già esperienza in prima squadra nel Fluminense (19 presenze, 4 gol) e ha un contratto con il club carioca fino al 2019.

Il prezzo del suo cartellino è un bel problema, in quanto appartiene per il 70% al Fluminense e per il 30% ad un fondo. Se la sua valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 6-7 milioni di euro (fonte Transfermarkt.it), la presenza del fondo porta il Fluminense a chiedere una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni. Il Barcellona è in pole su di lui: lo ha opzionato per 3 milioni e lo riscatterà per 17. Poi ha intenzione di inserirlo nella trattativa per portare Pogba al Camp Nou nel 2016.