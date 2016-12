Genoa, Suso è sbarcato e arriva anche Rigoni

Fumata bianca per Luca Rigoni al Genoa. Si è sbloccato l'affare con il Palermo per il centrocampista che era stato messo fuori rosa da Zamparini. Il mediano arriverà nelle prossime ore in città per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto da due anni e mezzo. In Liguria, invece, è già arrivato Suso dove in mattinata ha svolto i test fisici di rito e ha preso contatto con il centro sportivo di Pegli. Per lo spagnolo prestito secco di sei mesi dal Milan: è già a disposizione di Gasperini.