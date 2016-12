Genoa, Preziosi: "Parlo con Galliani di El Shaarawy" 

18:13 - Il Genoa vuole riprendere Stephan El Shaarawy. Questa non è certo una novità di mercato, ma Enrico Preziosi è uscito allo scoperto: "Parlerò con Galliani, mi piacerebbe riaverlo in squadra". La trattativa è pronta a entrare nel vivo con il presidente rossoblù che incontrerà l'ad del Milan in Lega. I due sono grandi amici e quindi l'affare potrebbe concretizzarsi: l'attaccante di nuovo in Liguria per rilanciarsi dopo molti infortuni.

L'attaccante classe 1992 sta vivendo un calvario e con un infortunio dopo l'altro non è più riuscito a esprimersi a massimi livelli. Per questo i rossoneri potrebbero farlo partire, molto dipenderà anche dal prossimo allenatore del Milan. Chi, invece, farà sicuramente il percorso inverso è Niang: "Ottima operazione, peccato sia solo in prestito secco", ha detto Preziosi. La cura Genoa ha funzionato per il francese e potrebbe funzionare anche per El Shaarawy.

E IL FARAONE E' GUARITO

E proprio nel giorno in cui Preziosi chiede El Shaarawy, ecco la buona notizia che si attendeva: dopo l'ultimo consulto col prof. Van Dijk, il Milan comunica che il Faraone è guarito dopo la frattura al piede dello scorso autunno. Dopo due anni di malanni e tormenti, e sperando che sia finita, il Faraone torna ad allenarsi e può essere che a metà maggio possa rivedere il campo e la prima squadra.