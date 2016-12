Genoa, Preziosi apre a Balotelli: "Se si riduce lo stipendio..."

Sì perché la stagione del Genoa, esclusa dall'Europa League a favore della Samp per aver ripianato i debiti in ritardo sul termine previsto, è partita con la contestazione dei tifosi alla proprietà. "Non sono un giapponse, non mi uccido per disonore - ha dichiarato Preziosi al Corriere della Sera -. Ci siamo distratti e stiamo pagando per questa leggerezza, avrei dovuto saldare i debiti coi fornitori esteri entro il 31 marzo". Nonostante questo la situazione economica è buona anche grazie alle cessioni illustri di Iago Falque e Bertolacci: "Potrebbero esserci nuovi investitori come Lee, ci sta pensando, ma se non comprerà quote abbiamo la forza per andare avanti da soli". Proprio su Bertolacci c'è stato un presunto litigio con Galliani: "Se avessimo riscattato Andrea avevo un impegno con lui, ma non mi ha dato il tempo di spiegare come sono andate le cose". Poi il sogno Balotelli che è destinato a restare tale: "Mio figlio me l'ha chiesto, ma dovrebbe decidere di guadagnare molto meno di quanto prende adesso".