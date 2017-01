GENOA, JURIC: PALLADINO? SE ARRIVA BENE,  ALTRIMENTI..."

Dopo il 3-3 a Firenze, l'allenatore del Genoa Ivan Juric ha parlato del possibile arrivo in rossoblù di Palladino: "Vediamo in questi due giorni cosa succede - ha spiegato ai microfoni di Premium Sport - se arriva ok ma se non viene lavorerò con gli altri che ho". "E' stato un mese devastante e spero di tornare a lavorare presto come fatto da luglio. Io voglio 20 giocatori a disposizione, sono bravo a lavorare con quelli. Quando sono troppi è difficile dare il meglio", ha osservato.