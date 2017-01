"È un periodo duro ma sono convinto che con un po' di fortuna e forza mentale la squadra tornerà a fare il suo gioco, non ho dubbi. I nuovi devono assimilare i miei concetti. Io in bilico? Non riesco a pensare di essere in bilico, a me stesso non penso ma solo alla squadra e a cercare di vincere le partite". Così Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa della sua situazione sulla panchina rossoblù.