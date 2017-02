Genoa, Juric a rischio esonero: Stramaccioni in pole

La posizione di Juric, già traballante prima della disastrosa trasferta dell'Adriatico, si è complicata ulteriormente e il presidente Preziosi starebbe pensando all'esonero. La crisi di gioco e risultati che vede il Grifone a secco di vittorie dal 15 dicembre scorso, ha incrinato il rapporto tra il tecnico e la tifoseria, con una squadra che dopo la rivoluzione del mercato invernale, non ha trovato la maniera per risollevarsi.



Juric, scuro in volto al termine della partita, è rimasto chiuso a lungo nello spogliatoio, uscendo solo per infilarsi direttamente sul pullman della squadra senza dire una parola. Il clima al rientro in città però sarà complicato. La tifoseria rossoblù attenderà il rientro della squadra all'aeroporto per contestarla apertamente, come già annunciato. Quella, se Preziosi e la dirigenza dovessero optare per l'esonero, sarà l'ultima immagine di un rapporto che era iniziato la scorsa estate in maniera totalmente diversa e con un background rossoblù a fare da garante.



Nell'ambiente si vocifera già di tre possibili sostituti. In pole position c'è Andrea Stramaccioni, ma nella lista dei papabili sono iscritti anche Mandorlini e Raja.