Genoa, idea Pandev per l'attacco

15:06 - A volte ritornano. Dopo un avvio di stagione difficile al Galatasaray, Goran Pandev potrebbe ritrovare l'amata Serie A. Il Genoa ha trovato infatti l'accordo con l'Atalanta per il trasferimento di Pinilla e si è interessato alla punta macedone per riempire la casella vuota in attacco. L'ex bomber del Napoli sarebbe molto contento di rientrare in Italia e Genova sarebbe una piazza particolarmente gradita al giocatore.

Al momento siamo solo ai primi contatti tra il Grifone e il club turco, ma l'affare potrebbe andare in porto in tempi rapidi. Dopo l'addio a Pinilla, stando ai ben informati, il macedone potrebbe sbarcare al Genoa sulla base di un prestito. Un'operazione interessante, che potrebbe dare a Gasperini un elemento di grande esperienza e qualità per proseguire l'ottimo avvio di campionato e puntare alle zone nobili della classifica.