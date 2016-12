Genoa, è fatta per Simeone Jr

Manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Giovanni Simeone , figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid Diego, al Genoa di Enrico Preziosi. Grifone e River Plate hanno trovato l'accordo su tutto, compresa la cifra del trasferimento, 3 milioni di euro per il 65-70% del cartellino. Per il 21enne attaccante, impegnato con l'Argentina alle Olimpiadi, è pronto un contratto quinquennale e sosterrà le visite mediche a Rio.

A soli 21 anni il suo palmares è già importante: un campionato argentino, la Coppa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana ed era pure nella rosa che vinse la Libertadores 2015. Con la Nazionale ha vinto il Sudamericano U20 di Montevideo 2015 e ha conquistato Scarpa d’Oro (9 reti) come miglior cannoniere del torneo. Punta centrale, ma all'occorrenza anche esterno, Simeone Jr è una punta veloce dotata di grande forza fisica e di un ottimo colpo di testa.



Diciassette anni fa suo papà cominciò l'avventura italiana con la maglia del Pisa, trampolino di lancio per conquistare poi palcoscenici più importanti come Inter e Lazio. il Cholito si mette alla prova nel Genoa, dove troverà un allenatore (Juric) molto attento alla valorizzazione dei giovani. L'occasione è di quelle ghiotte da non lasciarsi sfuggire...