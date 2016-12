Genoa, è fatta per Alessio Cerci

E' arrivato il sì del fondo del Qatar : Alessio Cerci è praticamente un nuovo giocatore del Genoa . Si è sbloccato l'affare grazie alla volontà del Milan , dell'Atletico Madrid e dell'esterno che stava già cercando casa in Liguria. Martedì mattina l'attaccante sarà a Genova per le visite mediche e la firma con il Grifone per poi mettersi subito a disposizione di Gasperini con l'obiettivo salvezza. Ora il Milan può andare alla caccia di un altro esterno.

Continuano gli affari sull'asse Milano-Genova. Dopo l'arrivo di Suso, è il turno di Cerci. Ma il Grifone non vuole fermarsi qui e continua a corteggiare Giuseppe Rossi. Per lo sbarco in Liguria di Pepito, però, ci vuole la cessione di Perotti alla Roma.



Salutato senza troppi rimpianti Cerci, il Milan si butta alla caccia di un esterno d'attacco. Il nome nuovo è quello di Hakim Ziyech. A dirlo sono i colleghi olandesi del Telegraaf. Il giovane classe 1993 è un talento molto promettente del Twente ed è un trequartista mancino capace anche di segnare diversi gol, sono già 11 in stagione. Valutazione intorno ai 10 milioni di euro.



Sempre viva la pista Anwar El Ghazi. L'arrivo dell'esterno dell'Ajax già a gennaio è legato al mancato rientro di El Shaarawy, la cui avventura con il Monaco è ormai agli sgoccioli. Solo nel caso il Faraone trovi un'altra sistemazione, il 20enne olandese sbarcherà a Milanello.