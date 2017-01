Ore calde per il mercato del Genoa. Nelle prossime ore si tenterà di risolvere la questione legata a Walter Montoya, centrocampista del Rosario Central che la società rossoblu vorrebbe portare in Italia in questa sessione di mercato. Sull'argentino classe 1993 ci sono anche River Plate e Boca, disposte ad offrire sui 5 milioni di euro, ma le "Canallas" preferirebbero cedere Montoya in Italia. Lo riporta Il Secolo XIX.