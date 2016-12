Gattuso, no a Mihajlovic: allenerà il Novara

11:41 - Primo "no" per Sinisa Mihajlovic da allenatore del Milan. Gennaro Gattuso, contattato dal serbo per fargli da vice nell'avventura rossonera, ha infatti scelto il Novara per far riprendere dopo la brutta avventura all'OFI Creta la carriera da allenatore. L'ex centrocampista del Milan firmerà il contratto di un anno con la società piemontese appena tornata in Serie B dopo un anno di purgatorio in Lega Pro. Si attende l'ufficialità.

A convincere Gattuso a tornare in pista è stato il progetto presentatogli dalla dirigenza azzurra dopo la sfortunata esperienza in Grecia all'OFI Creta, club poi fallito. Nei giorni scorsi Rino aveva dichiarato: "Non mi faccio più fregare, lavorare giusto per dire che si sta lavorando non fa per me. Valuterò solamente progetti seri e importanti". Requisiti evidentemente soddisfatti dal Novara Calcio, tanto da spingerlo a servire un "no, grazie" alla proposta di Mihajlovic. Dopo Sion e Palermo, la carriera da allenatore di Gattuso ripartirà dal Piola di Novara. Per l'ufficialità manca solo la firma su quello che dovrebbe essere un contratto annuale. Battuti Asta del Bassano, sprovvisto di patentino per la categoria, e Sannino.