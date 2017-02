Gian Piero Gasperini allontana le voci di un futuro sulla panchina della Roma: "Roma? Sinceramente: io all'Atalanta sto benissimo - ha commentato al Corriere della Sera -, sono totalmente dentro il progetto, ho superato anche la saudade del Una volta avrei cambiato solo per la Premier. Ma alla mia età non conta il denaro bensì la qualità di vita e del lavoro in campo, la cosa che amo di più"