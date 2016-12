Galliani: "Immodificabile offerta da 25 milioni per Romagnoli"

Nessuna offerta da 30 milioni di euro per Romagnoli. Lo ha ribadito Adriano Galliani all'Ansa: "E' immodificabile. Se la Roma la accetta, bene. Altrimenti faremo altre valutazioni. Se possiamo accontentiamo il nostro allenatore. Ma mi è piaciuta la sua battuta su fragole e ostriche: 25 milioni non valgono un'ostrica triplo zero ma sono tanti". E sulle alternative: "Vediamo, in quel ruolo siamo a posto con Alex, Mexes, Paletta Zapata e Ely".