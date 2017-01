GALLIANI: "DELOFEU? STIAMO PARLANDO..."

L'ad del Milan, Adriano Galliani, ha parlato del mercato dei rossoneri prima del match contro il Torino ai microfoni di Premium: "L’Everton cede Deulofeu solo a titolo definitivo? Non lo so, stiamo parlando, vedremo. L’Everton sa benissimo che in questo momento possiamo fare solo prestiti puri o con diritti di riscatto. Tra l’altro il giocatore ha un diritto di prelazione da parte del Barcellona, una situazione abbastanza complicata. Comunque domani ne parleremo e vedremo se riusciremo a trovare una soluzione, altrimenti rimarremo così".