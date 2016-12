Galliani: "Adesso abbiamo 75 milioni da spendere"

Delusione, un pizzico di amarezza, ma un tesoro da reinvestire da qui alla fine del calciomercato. Adriano Galliani incassa il colpo, dopo che Kondogbia ha firmato per l'Inter e Jackson Martinez è diretto all'Atletico, ma non si abbatte. "Con Kondogbia era fatta, poi altri hanno rilanciato e noi abbiamo deciso di non partecipare ad aste", ha commentato alla Gazzetta dello Sport. "Ora abbiamo 75 milioni da spendere, con oculatezza".

Galliani ha ricostruito la frenetica giornata di Montecarlo. "Alla una e mezza era tutto fatto. Col Monaco eravamo d'accordo per 40 milioni, pagabili in due rate, mentre con Kondogbia ci eravamo già sistemati la sera precedente. Poi evidentemente è arrivato un rilancio. A quelle condizioni noi non ci siamo più stati. L'ho detto a Nelio Lucas: a volte è più difficile dire no che sì".