Galatasaray, Ibrahimovic è la carta di Ünal Aysal

15:09 - L'avventura di Ibrahimovic al Psg potrebbe essere al capolinea. Stando al sito turco Ahaber.com, lo svedese sarebbe finito nel mirino del presidente del Galatasaray. Zlatan sarebbe infatti la carta scelta da Ünal Aysal per vincere le prossime elezioni presidenziali del club. Dopo Drogba e Sneijder, dunque, il Gala punta un altro top player. E non è tutto qui. Aysal avrebbe contattato anche Jurgen Klopp per la panchina.

Al momento bocche cucite sulle trattative in corso, ma dalla Turchia trapelano alcune indiscrezione sulle mosse del presidente. L'obiettivo numero uno del boss del Gala ormai è chiaro: Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe essere l'uomo giusto per rilanciare il progetto di Aysal alla guida del club turco in vista delle votazioni.



Ma portare Ibra via da Parigi non sarà facile. Anche se negli ultimi mesi il rapporto tra il bomber del Psg e i francesi si è incrinato considerevolmente, Ibra resta il leader della squadra di Nasser Al-Khelaifi e l'affare potrebbe richiedere un grande investimento economico. Stando ai media turchi, l'entourage di Aysal avrebbe già contattato Mino Raiola per sondare il terreno. Si tratta, dunque. E il giramondo Zlatan a giugno potrebbe cambiare ancora maglia.