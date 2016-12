Gabriel Jesus: "guerra" tra Barcellona e Real Madrid

L'Inter spera ancora di convincere il Palmeiras a chiudere la trattativa per Gabriel Jesus, ma la verità è che con la concorrenza convinta di Real Madrid e Barcellona per i nerazzurri sarà un'impresa portare il brasiliano a Milano. In Spagna si parla di una vera e propria guerra di mercato tra le due potenze spagnole con i catalani in vantaggio, ma la risposta del Real Madrid vede 35 milioni di euro sul piatto. Troppi per l'Inter.