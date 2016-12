Gabigol saluta il Santos: "Futuro? E' tutto in mano ai miei agenti"

Negli ultimi giorni è stato protagonista assoluto del calciomercato italiano, ha infiammato il derby d'Italia tra Inter e Juventus e ora dal Brasile, dove è impegnato con la nazionale verdeoro alle Olimpiadi , Gabigol rompe il silenzio e parla del proprio futuro: "Ho lasciato tutto in mano ai miei genitori e ai miei agenti - ha detto - È chiaro che se si decidesse presto sarebbe un bene, ma non devo avere fretta".

"In tutta sincerità, sono molto fuori dalla questione delle trattative - ha ammesso l'attaccante del Santos ai microfoni di Lance! - Tutti sanno che sono tifoso del Santos, è il club del mio cuore: sono felice al Santos, ma di tutto si può discutere. Ora la mia attenzione è rivolta alle Olimpiadi”. L'avventura a Rio non è iniziata nel migliore dei modi per il nuovo fenomeno del calcio brasiliano, con la sua nazionale bloccata sullo 0-0 dal Sudafrica, ma presto per Gabigol potrebbe iniziare una nuova esaltante avventura, magari con la maglia dell'Inter.