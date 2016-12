Gabigol, parole e bacio d'addio al Santos

La trattativa tra la Juve e Gabigol è ancora agli albori, ma da questa notte i bianconeri hanno una possibilità in più. Perché Gabriel Barbosa, questo il suo nome, ha di fatto annunciato il suo addio al Santos . Nella serata in cui ha firmato il gol del 3-0 contro il Palmeiras, il giovane attaccante ha detto e scritto parole inequivocabili. "Ho giocato come se fosse la mia ultima qui, presto si saprà qualcosa", ha risposto a chi gli chiedeva del futuro.

Poco dopo, su Instagram, un altro messaggio chiaro: "Il mio cuore è alvinegro e batterà sempre per te. Santos sei la mia vita, ti amerò fino alla morte". Parole accompagnate da una foto che lo ritrae inginocchiato mentre bacia lo stemma del Santos disegnato sul terreno di gioco. Un chiaro segnale anche per la Juve, che adesso dovrà convincere il club brasiliano e l'entourage del giocatore. Marotta intende presentarsi con un'offerta da 18 milioni di euro, anche se bisognerà accontentare Santos, agenti e padre di Gabigol, che si dividono il suo cartellino. Bisognerà però fare attenzione al Barcellona, che era presente in tribuna proiprio per osservare da vicino il talento verdeoro.