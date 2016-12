Gabigol, addio al Santos in lacrime: "Tornerò, questa è la mia casa"

Addio senza gol, con sconfitta, ma con tante lacrime: Gabigol ha salutato il Santos , giocando 45' e parlando in una conferenza stampa toccante, alla quale hanno partecipato anche la madre e altri esponenti della sua famiglia. L'attaccante lascerà il Brasile e tornerà in Italia, per firmare con l'Inter: " Sto andando via, ma tornerò . Questa è la mia casa, questo è il mio posto. Ora sono pronto per andare all' Inter ".

La partita nella A brasiliana è andata male. Gabigol, evidentemente stanco per il doppio volo transoceanico, ha disputato il secondo tempo del match perso dal Santos per 0-1 contro la Figueirense. 45' abbastanza spenti, con un gol segnato ma annullato. Poi la conferenza stampa nella quale prima da solo e poi con la famiglia, in particolare con la madre, ha dato l'addio alla sua gente e al suo amato club. Gabigol volerà a Milano, per aggregarsi all'Inter.



"Sto andando via, ma tornerò. Questa è la mia casa, questo è il mio posto. Abbiamo sognato e pianto assieme. È un momento difficile per il Santos, e questo ha pesato anche per me. Il Santos mi ha tirato fuori dalla periferia. Ora è il mio tempo, grazie di tutto, vi amo e tornerò. Qui è la mia casa, grazie di tutto", le parole del 20enne attaccante.



Il Vila Belmiro è stato invaso dalla tristezza, con grande commozione da parte di tutti quando sia Gabigol che la sua famiglia hanno indossato in conferenza stampa la maglietta: "Eterno menino da Vila", "Eterno ragazzo di Vila".



La madre, Lindalva, accompagnata dal padre dell'attaccante Valdemir e dalla sorella Dhiovana, ha salutato in lacrime: "Sono venuta a ringraziare tutti, perché quello che ho lo devo al Santos. Un giorno tornerò per unirmi di nuovo alla mia famiglia, che sono i tifosi del Santos e tutti quelli che lavorano qui, i custodi, i portieri, i cuochi e le guardie di sicurezza".