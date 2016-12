Francia, il Boulogne vuole Ronaldinho e lancia una colletta su Internet

Nonostante l'età, il fascino di Ronaldinho è sempre intatto. Lo conferma la trovata del Boulogne-Billancourt , squadra francese appena promossa in CFA, la quarta divisione nazionale. Il club ha infatti lanciato una colletta su internet per acquistare il fenomeno brasiliano. L'obiettivo della società è raggiungere cinque milioni di euro , poi partirà l'offerta per ingaggiare l'ex stella di Psg, Barcellona e Milan.

Al Boulogne-Billancourt, dunque, non è vietato sognare. Il club vuole scalare l'elite del calcio francese e per farlo ha deciso di puntare su Dinho e chiedere aiuto ai suoi tifosi. Una trovata clamorosa, a metà tra il serio e il faceto, ma che nasce comunque da un'idea concreta per raccogliere fondi a favore del progetto sportivo.



Le quote che i supporter possono versare alla società vannno da 10 euro, con i quali si diventa "benefattori", a mille euro, con i quali si diventa "sponsor". Arrivare a cinque milioni di euro non sarà certo facile, ma la passione degli ultrà del Boulogne potrebbe stupire anche Ronaldinho...