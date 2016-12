France Football: "Pogba ha incontrato i dirigenti del Psg"

L'indiscrezione è potente e arriva proprio a ridosso di uno dei match più importanti della stagione della Juve e di Paul Pogba . A rilanciarla sul proprio sito è France Football, che sostiene di essere a conoscenza di un incontro tra il centrocampista bianconero e la dirigenza del Psg , avvenuto la scorsa settimana in un grande hotel di Parigi: le due parti avrebbero parlato di un possibile trasferimento in Francia di Pogba per la prossima estate.

Secondo il giornalista di France Football Arnaud Tulipier "Pogba ha soggiornato in un hotel di lusso a Parigi la scorsa settimana, in uno dei quartieri più chic della capitale. Proprio lì il centrocampista ha incontrato alcuni esponenti della dirigenza del Psg, parlando della possibilità di trasferirsi in Francia la prossima estate".



In realtà, Pogba è stato sì a Parigi la scorsa settimana, ma per firmare il nuovo contratto di sponsorizzazione con Adidas. Un fatto confermato da Beppe Marotta, che ha spiegato: "Non ci risulta che Pogba abbia incontrato il Psg, anzi. Paul è stato a Parigi per un evento con lo sponsor. E poi ha un contratto pluriennale con noi, nessuna tentazione può arrivare dall'esterno".