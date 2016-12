Fiorentina, visite ok per Gilardino

22:28 - "Sto bene e sono contentissimo". Poche parole, accompagnate da un sorriso aperto, a dimostrazione di quanto Alberto Gilardino abbia voluto la Fiorentina. Poi la corsa in macchina verso il centro di Firenze per sostenere una seconda tranche di visite mediche. Già, perché la prima è andata e tutto, come prevedibile e previsto, è andato per il meglio. Gilardino è un nuovo giocatore viola, la punta che serve a Montella per dare concretezza alla manovra.

E non è nemmeno stato un inseguimento lungo. Un paio di giorni appena, con l'intervento diretto di Andrea Della Valle e l'accordo praticamente immediato con il Guangzhou. Gila è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 1.5 milioni. Da lunedì sarà a disposizione di Montella e dalla prossima settimana sarà ufficialmente arruolabile. Pronto a dare il suo contributo alla causa. Titolare o meno lo vedremo. Di certo permetterà al tecnico viola di avere alternative in attacco a Mario Gomez e a Babacar. Di avere un giocatore concreto sotto porta e capace di trasformare in oro la gran mole di gioco prodotta dai vari Borja Valero, Cuadrado e Pizarro.