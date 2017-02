Vigilia agitatissima in casa Fiorentina in vista del match contro il Torino. "Io penso ad allenare. Mai penserei a dimettermi. Specialmente nei momenti di difficoltà - ha spiegato Paulo Sousa - Questo è un momento molto difficile per me, il più difficile, perché non abbiamo e non ho mai affrontato momenti così. Trasformiamo la paura in rabbia per vincere. Non dobbiamo dividere, ma unire". Contro i granata non ci sarà Bernardeschi.