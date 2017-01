L'eventuale partenza di Nikola Kalinic, destinazione Cina, non mette in crisi Paulo Sousa: "Cercheremo di lavorare come fatto dall'inizio con tutti i giocatori che abbiamo a disposizione cercando di migliorare la squadra per vincere le partite - ha dichiarato l'allenatore portoghese in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro il Chievo - Zaza o Colleri possibili sostituti? Ho già parlato a lungo di questo, sul mercato do le mia valutazioni poi tocca alla società prendere le decisioni".