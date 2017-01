FIORENTINA, SI ALLONTANA IL RINNOVO DI G. RODRIGUEZ

L'edizione quotidiana de La Nazione riporta nuove importanti dichiarazioni dell'agente del difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez, l'argentino José Raul Iglesias: "In questi mesi non ho ricevuto nessuna telefonata da parte della Fiorentina e questo comportamento mi fa pensare che ormai al club non interessi più formulare una proposta di rinnovo per Gonzalo. Da tempo peraltro stiamo valutando varie proposte e sono certo che entro un mese definiremo tutto con una nuova squadra".