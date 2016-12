Fiorentina, sembra fatta per Gomez al Besiktas. Savic verso l'addio

Dopo la frenata della scorsa settimana, ora sembra che Mario Gomez sia proprio ad un passo dal Besiktas . La trattativa potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni, tanto che lo stesso Andrea Della Valle non ha nascosto i suoi dubbi sul futuro dell'attaccante tedesco. alla Fiorentina In Turchia, su Twitter, circola la foto di un documento della Federcalcio locale con i nomi di Gomez e del suo procuratore. Segnali che l'addio ai viola è ormai imminente.

A conferma della bontà del documento, c'è anche la foto di quello che legherà, sempre al Besiktas, la vecchia conoscenza del calcio italiano, Ricardo Quaresma.



Nel frattempo, la Fiorentina non convoca Savic per la tournée statunitense. Il difensore stava per salire sull'aereo, ma poco prima del decollo è stato richiamato dai dirigenti toscani. Ormai è vicino all'addio: c'è l'intesa tra i viola e l'Atletico Madrid per 8 milioni. Il suo addio apre la strada all'arrivo di Mario Suarez, corteggiato dall'Inter per settimane.