FIORENTINA, SALTA ANDRÉ PINTO: VA ALLO SPORTING LISBONA

Sfuma un obiettivo di mercato in casa Fiorentina. Il difensore centrale del Braga André Pinto ha scelto lo Sporting Lisbona per la prossima stagione ed ha già sostenuto le visite mediche con la sua futura squadra. Il contratto del ventisettenne era in scadenza il 30 giugno ed era stato individuato dalla società viola come sostituto di Gonzalo Rodriguez che potrebbe lasciare la Fiorentina in estate.