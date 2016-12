Fiorentina-Salah, oggi l'incontro

E' stato rinviato di qualche ora l'incontro decisivo tra la Fiorentina e l'entourage di Mohamed Salah , previsto inizialmente per la serata di mercoledì. Il vertice, che servirà a sciogliere gli ultimi dubbi circa il futuro dell'egiziano, è slittato a giovedì mattina per un ritardo aereo che ha bloccato uno dei legali del giocatore di proprietà del Chelsea . L'Inter, da tempo sulle tracce dell'attaccante, resta alla finestra.

Ancora qualche ora, dunque, per capire quale sarà il futuro di Salah, che - come vorrebbe la Fiorentina - potrebbe restare un altro anno in prestito (con diritto di riscatto fissato a 18 milioni) al club viola oppure potrebbe fare ritorno al Chelsea, da dove poi - con ogni probabilità - ripartirà per una nuova avventura, dato che il feeling con Mourinho è decisamente scarso. All'egiziano, su cui resta vigile l'Inter di Mancini, spetta l'ultima parola.