Fiorentina, Rossi può tornare al Villarreal

Dopo Genoa e Bologna , ecco che su Giuseppe Rossi spunta il Villarreal . Il club spagnolo lo ha richiesto in prestito alla Fiorentina . L'attaccante vorrebbe accettare l'offerta, avendo già giocato nel club iberico dal 2007 al 2013, collezionando 192 presenze e 82 gol. Ci sono stati i primi timidi contatti tra le due società. Il Genoa non lo molla: la certezza è che Rossi vuole andare via da Firenze per non perdere Nazionale ed Europei in Francia.

Con Paulo Sousa non c'è molto feeling: in questa stagione l'attaccante, che arriva da due brutti infortuni al ginocchio, ha collezionato 14 presenze (9 in campionato, una in Coppa Italia e 4 in Europa League) segnando due reti nella seconda competizione continentale. Ora medita l'addio per giocare di più e convincere Conte a portarlo in Francia con gli azzurri.