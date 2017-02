FIORENTINA, PRONTO IL RINNOVO DI BERNARDESCHI

La Gazzetta dello Sport scrive di un futuro sempre più viola per Federico Bernardeschi. La società toscana è pronta ad offrire al suo numero 10 un rinnovo di contratto che lo porterà a guadagnare circa 2 milioni di euro a stagione fino al 2020. Il fantasista chiederà probabilmente l'inserimento di una clausola rescissoria intorno ai 70 milioni. Il pressing di Chelsea, Barcellona e Bayern all'estero e Milan, Inter e Juventus in Italia, potrebbe essere quindi, per il momento, respinto.