Fiorentina, Pradè: "Benalouane ko? Ci siamo fidati del Leicester"

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. I proverbi hanno quasi sempre ragione e a Firenze se ne stanno accorgendo. La Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato di gennaio ha preso Benalouane dal Leicester, ma non ha avuto il tempo necessario per valutare le condizioni fisiche del difensore reduce da un infortunio. Un errore di superficialità come ha ammesso il ds Pradè: "Sta diventando un problema cronico: vedremo che decisioni prendere col calciatore e con il Leicester. Ci avevano detto che stava bene, ci siamo fidati". Pare proprio che la capolista di Premier League abbia rifilato un "pacco" ai viola...