Nonostante il clamoroso rifiuto alla proposta della Cina, Nikola Kalinic potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione. Il croato piace in Premier League e soprattutto in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che lo segue da tempo. Per sostituirlo il club viola starebbe pensando al centravanti del Palermo Ilja Nestorovski.