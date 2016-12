Fiorentina, pazza idea Falcao. Ma c'è l'ostacolo ingaggio

La clamorosa indiscrezione è targata Mirror: la Fiorentina è su Radamel Falcao. Il 29enne attaccante colombiano, sbarcato al Chelsea lo scorso 3 luglio in prestito dal Monaco, non ha mai trovato finora il feeling giusto con Josè Mourinho. Lo dimostrano i numeri: 9 presenze fin qui in stagione (ma appena 375 minuti totali), 1 gol siglato nel ko contro il Crystal Palace. E l'ipotesi di un addio a gennaio prende sempre più piede.



Il Tigre freme, ha voglia di tornare a giocare con continuità, di riallinearsi sul solco dei 204 centri in carriera tra River Plate, Porto, Atletico Madrid, Manchester United e, appunto, Monaco. A Londra si è trasferito con la formula del prestito annuale, per un corrispettivo di 9 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 48 milioni. Il suo stipendio è al momento il vero enorme ostacolo tra il giocatore e la suggestione gigliata: dai 19 milioni lordi l'anno che percepiva in Francia, Falcao ha decurtato parte dell'ingaggio per gustarsi l'atmosfera dell'Old Trafford, fino ad arrivare agli attuali 14,5 milioni londinesi. Un'avventura fin qui deludente: Mourinho continua a difenderlo, ma se dovesse arrivare in inverno un altro tassello offensivo la partenza di Radamel sarebbe pressoché scontata. Ci ha pensato il Barcellona, ora tocca alla Fiorentina mettersi in coda. Con un ulteriore pesante sacrificio economico, potrebbe non trattarsi di fantamercato. E sarebbe una sorta di risarcimento per la querelle Salah, mai digerita dalla dirigenza toscana e tuttora in divenire. Sogno o realtà a cinque stelle? Tra poco più di due mesi l'agognato verdetto.