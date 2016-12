Fiorentina: Ocampos in prestito dal Marsiglia

Come riferisce il 'Secolo XIX' Genoa e Fiorentina hanno avuto nuovi contatti per Rossi. Sul fronte rossoblù il nodo è l'ingaggio del giocatore, che prende in totale 2,4 milioni, considerando anche bonus su gol e presenze. Intanto dall'Inghilterra, 'The Guardian' riferisce di un interesse del Leicester di Claudio Ranieri e del Crystal Palace per Babacar. L'attaccante piace molto anche alla Sampdoria.