Fiorentina, no a Ventura: restano Sousa e Donadoni

La Fiorentina stringe i tempi per trovare il sostituto di Vincenzo Montella . Dopo il burrascoso addio al tecnico napoletano, il club sta sondando diverse soluzioni: quella che porta al portoghese Paulo Sousa appare al momento difficile. L'incontro dei dirigenti viola con l'avvocato dell'allenatore del Basilea non è stato infatti in grado di avvicinare le parti. Risalgono allora le quotazioni di Roberto Donadoni, mentre è tramontata l'ipotesi Ventura.

Il gradimento per l'attuale tecnico del Torino, legato al club granata da un contratto che scade nel 2016, è alto. Piace alla proprietà e piace alla piazza. Ma il problema è stato, appunto, superare l'ostacolo contrattuale. La Fiorentina ha deciso di non intromettersi tra il tecnico e Cairo, lasciando perdere. Trattativa complicata anche per Paulo Sousa, al momento ancora lontanissima da una chiusura viste la grossa differenza sul piano economico tra quanto offerto e quanto richiesto. Più defilata ma non da escludere la pista Donadoni.