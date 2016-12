Fiorentina, Montoya è più vicino: il Barça non lo convoca

13:33 - Dopo la partenza di Cuadrado, la Fiorentina ha un tesoretto da investire (in parte) sul mercato. In attesa di Salah, che sostituirà il colombiano nello scacchiere di Montella, i viola vogliono accontentare il tecnico che ha chiesto un vice Joaquin. Montoya è l'obiettivo numero 1: il laterale vuole lasciare il Barcellona e non è stato convocato da Luis Enrique per il match con il Villarreal. Un buon segno per la Fiorentina.

La Fiorentina ha da giorni l'ok del giocatore che da mesi spinge per lasciare il Barcellona dove gioca con il contagocce. Il contratto di Montoya scade a giugno e non c'è alcuna intenzione di rinnovarlo. Il Barça sembra essersi rassegnato a perderlo e, piuttosto che lasciarlo vedere andare via a costo zero, è disposto a privarsene ora per incamerare qualche milioncino di euro.

Il tempo stringe e le parti sono in costante contatto per chiudere la trattativa. La mancata convocazione del 23enne terzino è un buon segnale per la Viola e per Montella che ha chiesto apertamente un vice-Joaquin, un giocatore che abbia anche caratteristiche difensive. Il perfetto identikit di Montoya.