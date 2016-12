Fiorentina, Montella: "Bisogna ricominciare, con o senza di me"

Secondo indiscrezioni, le parti hanno ribadito le proprie posizioni in un clima assolutamente sereno: la società ha voglia di crescere, ma nel rispetto del fair play finanziario. Ma Della Valle vuole capire se c'è da parte di tutti lo stesso entusiasmo per andare avanti assieme. Per questo è stata decisa una ultima e approfondita riflessione prima delle decisioni definitive.



"Abbiamo ancora due obiettivi da raggiungere, mantenere il quinto posto e provare ad arrivare quarti. Poi vedremo, ma ci teniamo a chiudere nel migliore dei modi di fronte al nostro pubblico", ha aggiunto Montella in conferenza stampa. Comunque sia, il bilancio è positivo: "E' stata un'annata particolarmente positiva, con magari alcuni scivoloni di troppo in casa. Se avessimo raggiunto una delle due finali sarebbe stata perfetta. Questa squadra ha fatto tanto in questi tre anni. Adesso dobbiamo fare chiarezza. La Fiorentina deve ricominciare un percorso, con o senza Montella". Poi un messaggio ai tifosi. "Abbiamo fatto un percorso tutti insieme, con la partecipazione di tutti. Il tifoso è irrazionale altrimenti non farebbe tutti i sacrifici che fa. Ho grande ammirazione per la tifoseria e sono felice di come sono stato accolto e trattato in questi anni a Firenze".