Fiorentina: Mario Gomez nel mirino del Besiktas

Resta in bilico il futuro di Mario Gomez con la Fiorentina , che sembra disposta a cedere l'attaccante anche per liberarsi del pesante ingaggio. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i viola e Uli Ferber , agente del tedesco, per discutere del destino del giocatore che è nel mirino del Besiktas : "Stiamo parlando ed entro la fine della settimana avremo una risposta - dice il dg dei turchi -. Posso certamente dire che vogliamo Mario Gomez".

Il centravanti tedesco, sbarcato a Firenze nel 2013, è legato ai viola con un contratto fino al 2017 , ma le due strade potrebbero presto separarsi. Mario Gomez è infatti nel mirino del Besiktas : "Stiamo parlando, abbiamo avuto contatti anche con l'agente del giocatore ed entro la fine della settimana avremo una risposta - dice Metin Albayrak, agente del club turco, in esclusiva a tuttomercatoweb -. Stiamo valutando anche le modalità di acqusito, se prestito o altra formula. Posso certamente dire che vogliamo Mario Gomez. Possibilità? Ancora non mi posso sbilanciare".

ROGG: "DIVERSE RICHIESTE PER GOMEZ"Il d.g. della Fiorentina, Andrea Rogg, conferma i rumors di mercato riguardanti il tedesco: "La verità su Mario è che si tratta di un campione di alto livello, ha potenzialità per crescere. Abbiamo avuto più di una richiesta, stiamo valutando insieme al giocatore le opportunità. La pista turca esiste. Si sta allenando bene e questo per noi è una soddisfazione. Il mister lo vede carico, questo è un fatto positivo, sia che resti, sia che vada via".