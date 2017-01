Con l'arrivo di Marco Sportiello dall'Atalanta e la conferma della leadership tra i pali di Ciprian Tatarusanu, non c'è più posto per Luca Lezzerini alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Firenzeviola.it, oggi l'agente del portiere viola, Michelangelo Minieri, ha incontrato il ds Pantaleo Corvino per discutere della possibilità di cambiare aria. Su Lezzerini c'è l'Avellino.