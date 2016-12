Fiorentina, lettera di diffida all'Inter per Salah

Pugno duro della Fiorentina sul caso Mohamed Salah. Dopo aver deciso di andare per via legali con l'attaccante egiziano, i viola hanno inviato anche una lettera di diffida all'Inter. I nerazzurri sarebbero colpevoli di aver contattato il trequartista sotto contratto, cosa che è formalmente vietata a termini di regolamento. Un braccio di ferro e i Viola non vogliono mollare di un centimetro: Salah è stato infatti convocato per il ritiro del 13 luglio.