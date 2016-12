Fiorentina, l'agente di Badelj: "Cessione a fine stagione"

Scoppia una grana in casa viola. A scatenare la polemica un'intervista rilasciata da Dejan Joksimovic, agente di Badelj , a Tuttomercatoweb: " Milan lascerà la Fiorentina a fine stagione . Non ci sono problemi con la società o con i tifosi, ma la Fiorentina non ha rispettato il mio lavoro. Ho portato Badelj a Firenze per una cifra bassissima, ho viaggiato tanto e più volte per questa trattativa e non ho ricevuto un solo euro dalla società viola ".

"L'unico modo per essere pagato, ora - ho proseguito l'agente - è che Milan venga ceduto. E ci sono moltissime opzioni in tutta Europa. Milan è d'accordo con me che se la società non rispetta me è come se non rispettasse lui". In Spagna si sono diffuse voci di un interessamento del Valencia per il centrocampista, che nell'ultimo mese è stato ai box per un problema fisico ed è appena tornato ad allenarsi in gruppo.