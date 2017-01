Dopo la conferma in viola di Nikola Kalinic, la Fiorentina non si ferma, anzi raddoppia. Il nome più caldo per rinforzare l'attacco è quello di Dawid Kownacki, centravanti classe 1997 del Lech Poznan. Il ragazzo era stato notato in occasione del match di Europa League giocato dalla Fiorentina contro i polacchi, in cui il diannovenne segnò la rete del momentaneo 1-0 del Poznan. L'offerta della Fiorentina è di 3 milioni, la società polacca ne chiede 4. C'è fiducia per la conclusione della trattativa, con sviluppi importanti attesi nelle prossime ore. Lo riporta tuttomercatoweb.com.