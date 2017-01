Fiorentina, Kalinic: "Ho deciso, resto qui. No alla Cina"

Niente Cina: Kalinic resta alla Fiorentina. No al Tianjin di Cannavaro, dunque. No a un contratto di 4 anni a 10 milioni a stagione. L'attaccante ha chiarito il suo pensiero al quotidiano croato 'Sportske Novosti': "Resto alla Fiorentina - le parole del giocatore viola per cui il club cinese era disposto a sborsare circa 40 milioni di euro - è una mia decisione. Voglio giocare in Italia, continuando a farlo nel club in cui sono stato per 2 anni".