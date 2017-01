Secondo quanto riportato da La Nazione, il futuro del rapporto tra la Fiorentina e Kalinic verrà deciso nei prossimi tre giorni. Nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da 45 milioni, o di poco superiore, i Viola tratterebbero per trovare una soluzione ottimale per tutte le parti in causa. I cinesi potrebbero comunque decidere di pagare la clausola di 50 milioni e assicurarsi senza problemi il giocatore.