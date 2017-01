Ore caldissime per la Fiorentina sul fronte Kalinic . L'attaccante croato ha accettato il trasferimento in Cina ma ancora manca l'accordo tra la Fiorentina e il Tianjin , la cui offerta complessiva è di 38 milioni di euro. La trattativa va avanti. Pantaleo Corvino e Andrea Della Valle hanno lasciato Milano, dove sono rimasti Fali Ramadani e Davide Lippi, intermediario dei cinesi. La clausola rescissoria del giocatore è di 50 milioni di euro.

Dopo il vertice con Fali Ramadani, agente di mercato che sta curando il trasferimento dell'attaccante croato, Pantaleo Corvino è rientrato a Firenze. Un segnale ancora tutto da decifrare, ma comunque cruciale per l'iter della trattativa con il club cinese, che finora non ha ancora presentato un'offerta ufficiale alla Viola. L'impressione è che oggi sia il giorno decisivo per capire il futuro del bomber viola. Nel frattempo a Firenze hanno già iniziato a pensare al dopo-Kalinic. Finora le alternative erano tre: Haris Seferovic, Jonathan Calleri e Florin Andone.



Nelle ultime ore però sta prendendo piede anche l'idea Gabbiadini. Chiuso dall'arrivo di Pavoletti e dal rientro di Milik, l'attaccante azzurro ha deciso di cambiare aria. Il Napoli è in trattativa con il Southampton e Watford, ma la punta sta temporeggiando in attesa proprio di una telefonata di Pantaleo Corvino. Con i soldi della cessione dell'ex Dnipro al Tianjin Quantan, infatti, la Viola potrebbe offrire 20 milioni cash a De Laurentiis, oppure trattare un prestito oneroso con diritto di riscatto.