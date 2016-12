Fiorentina, Jovetic può tornare: l'Inter vuole Badelj

A giugno è stato uno dei tormentoni del mercato. Alla Fiorentina Jovetic ha lasciato solo buoni ricordi e in molti non vedono l'ora di rivederlo indossare la maglia viola. A giugno i dirigenti gigliati hanno provato a riportarlo a casa, ma tutto poi è sfumato nelle ultime ore del mercato. Complice lo scarso feeling con De Boer, l'attaccante montenegrino non ha avuto un inizio di stagione facile. Il campo l'ha visto col contagocce e anche il futuro in nerazzurro non sembra riservargli grandi prospettive.



Dunque spazio alle trattative per Jo-Jo, con la Fiorentina ancora in prima linea. Il momento buono per chiudere potrebbe già arrivare a gennaio, con l'Inter costretta a sfoltire un po' la rosa e a liberarsi di alcuni giocatori scontenti e demotivati. Per riportare Jovetic a Firenze però occorrerà "sacrificare" qualcuno. L'Inter, infatti, potrebbe chiudere la trattativa in cambio di Badelj, oppure con un'opzione per altri giocatori che piacciono molto, primo tra tutti Bernardeschi. Le condizioni per portare a termine l'affare sembrano esserci. Ma molto dipenderà anche dalle scelte di Pioli e dalle sue indicazioni su Jo-Jo.